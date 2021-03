DONNE E LAVORO

ROVIGO Un 8 marzo inevitabilmente segnato dal Coronavirus e dalle sue conseguenze. Perché le donne hanno pagato un prezzo maggiore all'emergenza.

EFFETTO LOCKDOWN

Come sottolinea l'Istat nel suo rapporto annuale sul 2020, diffuso il mese scorso, «la pandemia ha avuto l'effetto di acuire alcuni dei divari preesistenti nel mercato del lavoro, primo tra tutti quello di genere: il gap sul tasso di occupazione tra donne e uomini passa da 17,8 punti a 18,3 in favore di questi ultimi».

VIOLENZA DI GENERE

Tuttavia, se in Polesine la situazione dal punto di vista occupazionale presenta sorprendenti numeri in controtendenza, con un saldo occupazionale relativo ai lavoratori dipendenti di +3mila posti di lavoro, 1.435 a livello femminile, c'è anche un altro aspetto che sembra essere stato esacerbato dalla pandemia e, in particolare, dalle misure che hanno portato ad aumentare la permanenza all'interno delle rispettive abitazioni e a intaccare la normalità delle relazioni sociali: questo, infatti, sembrerebbe aver avuto delle dirette ricadute anche dal punto di vista dei cosiddetti reati di genere.

LE STATISTICHE

Fra l'inizio di febbraio 2019 e l'inizio di febbraio 2020 erano state 12 le persone denunciate per stalking, 14 gli interventi delle volanti per violenza domestica, quattro in più rispetto ai 12 mesi precedenti. Erano stati, invece, 5 gli ammonimenti del questore per violenza domestica e 6 per stalking. Poi è arrivata la pandemia. Da marzo dello scorso anno a marzo di quest'anno ci sono state 17 persone denunciate per stalking, con un incremento del 41,7%, mentre gli interventi per violenza domestica sono stati 15, anche se il dato dei 12 mesi precedenti, ricomprendendo quindi anche il mese di febbraio, è stato superiore, 16.

GLI AMMONIMENTI

Netto e incontrovertibile, invece, l'incremento degli ammonimenti del questore: 12 quelli per violenza domestica, +240% rispetto all'anno precedente, e 7 quelli per stalking, con il dato da marzo 2019 a marzo 2020, pari invece a 3. Ma, per quanto riguarda questo specifico reato di atti persecutori, si sono registrati, sempre da marzo dello scorso anno, anche due arresti.

CAMPER ANTIVIOLENZA

E oggi, a questo riguardo, nell'ambito delle iniziative per la Festa della donna, il camper della polizia della campagna Questo non è amore sarà presente in via Laurenti, all'angolo con Corso del Popolo, con personale specializzato che fornirà indicazioni e consigli sulle procedure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, anche distribuendo opuscoli multilingue. La polizia, infatti, come sottolinea una nota della Questura, «ha iniziato un percorso di specializzazione già negli anni 90, fino a diventare, con i propri uffici e servizi, il terminale di tutta quella necessaria e doverosa attività di prevenzione e di contrasto dei reati di violenza di genere».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

