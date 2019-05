Rc-auto e revisioni Più telecamere contro i furbetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAROVIGO Tra pochi giorni sarà impossibile entrare in provincia di Rovigo con l'auto senza assicurazione o con la revisione periodica scaduta. Con il progetto Polesine Sicuro, sinora finanziato per 140mila euro dalla Regione ma il cui costo complessivo alla fine supererà il milione di euro, è stato migliorato e ampliato il sistema di telecamere che monitorano gli accessi ai Comuni polesani, realizzando un'unica rete interconnessa tra tutti gli occhi elettronici, sia quelli già attivi sia quelli che verranno installati in futuro, e...