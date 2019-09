Rc-auto, è il Polesine la terra promessa per chi guida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CARO-AUTOROVIGO I costi per assicurare un veicolo in provincia di Rovigo? Il 10% in meno rispetto alla media regionale. Buone notizie quindi per il Polesine che si guadagna il primo gradino del podio in fatto di risparmio sulle polizze auto. Secondo l'osservatorio Rc auto di Facile.it, a luglio 2019 la media delle offerte disponibili online per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Rovigo era pari a 418,68 euro, (-6,56% rispetto a luglio 2018), ovvero il 10% in meno della media regionale (465,66 euro). Il dato è ancora più...