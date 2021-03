Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIA«Abbiamo prorogato al 17 maggio la prima rata Tari. La seconda è prevista per il 16 luglio mentre il conguaglio è fissato per il 2 dicembre». Lo comunica l'assessore al bilancio Wilma Moda.«Come già accaduto - spiega- invito i cittadini a non tener conto della data di scadenza del 16 aprile, riportata sul bollettino della prima rata che arriverà nelle case in questi giorni. Il pagamento posticipato al 17 maggio non avrà mora o...