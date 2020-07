RAPPORTO LEGAMBIENTE

ROVIGO La patente della qualità delle acque, rilasciata da Goletta Verde al Polesine, potrebbe rappresentare, in simbiosi con la Carta Europea del turismo sostenibile, uno strumento per la valorizzazione del territorio e un volano per il rilancio del Basso Polesine e del Parco del Delta del Po. Grazie alla fotografia, molto positiva per la Provincia di Rovigo, scattata lungo le coste da un team di tecnici e volontari di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, il Delta potrebbe programmare ancor meglio il suo domani. Un futuro legato ad un turismo lento e alla valorizzazione del suo ambiente naturale.

MONITORAGGIO DELL'ACQUA

Il dato è emerso ieri a Loreo, in municipio, durante la presentazione del monitoraggio di Goletta Verde sulle coste della Regione. Al tavolo dei relatori Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, Luca Marchesi, direttore generale Arpa Veneto, Moreno Gasparini, presidente del Parco regionale veneto Delta del Po e sindaco di Loreo, Cristiano Corazzari, assessore regionale al Territorio, e Nunzio Cirino Groccia, amministratore di Legambiente onlus. «Per la prima volta quest'anno la campagna ambientalista non ha seguito - ha spiegato Groccia - il classico itinerario coast to coast a bordo dell'imbarcazione a causa delle restrizioni causate dal Covid-19. Il viaggio ideale ha avuto una formula inedita, ma la guardia non è stata abbassata sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste». «Non è un caso che siamo qui dopo anni - ha precisato invece Lazzaro -, dal momento che volevano coinvolgere non solo le comunità della costa, ma anche quelle interne e il Parco. A pochi chilometri da qui, inoltre, è ospitata la Goletta Catholica, imbarcazione ufficiale di Goletta Verde dal 1993 al 2006 in via di donazione da Legambiente al Parco in virtù del protocollo d'intesa A scuola di mare e biodiversità su Goletta Verde, sottoscritto nel settembre scorso da Parco, Regione Veneto, Ministero dell'Ambiente, Legambiente, con la fondamentale presenza e supporto della fondazione Cariparo. In virtù dell'accordo, infatti, terminati i lavori di restauro attualmente in corso, si intende realizzare a bordo della Catholica uno dei centri più qualificati per l'attività di educazione ambientale dedicata al mare, al paesaggio e alla biodiversità». «Noi e Legambiente - ha puntualizzato Marchesi - nella differenza dei ruoli, diamo aiuto al Paese. C'è indubbiamente stato un miglioramento delle acque e dei livelli di balneabilità». «Questa - ha commentato Gasparini - è una occasione unica e importante per tutto il territorio. Oggi l'acqua è la nostra carta di identità. Ci servirà per promuovere quest'area che ha tutte le caratteristiche in regola per un rilancio dal punto di vista dell'ambiente. Come Ente Parco ci stiamo giocando anche la Carta Europea del Turismo Sostenibile. Queste sono le chiavi di volta per il futuro: dobbiamo puntare sull'equilibrio tra territorio, natura e salvaguardia delle attività produttive».

IL RUOLO DEL PARCO

«Qui - gli ha fatto eco Corazzari - si trovano rispetto delle norme e il rispetto di una certa cultura ambientale, la corretta interazione tra uomo, ambiente e natura. Qui si mette in pratica il concetto di sviluppo sostenibile. Ciò lascia ben sperare per il futuro. Siamo, è vero, un territorio particolare, ma oggi più che mai dobbiamo rivendicare questi risultati. Dobbiamo promuovere il fatto che nel Veneto si fa turismo pulito e salutare contro chi dice il contrario. Qui nel Delta poi c'è una miniera ancora tutta da scoprire in ottica turistica, un turismo lento, che scorre. Pensiamo solo a come è nata la storia del campo di lavanda: il Polesine può essere un laboratorio, lo sviluppo parte da qui ma soprattutto da noi».

Guido Fraccon

