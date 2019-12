RAPPORTO ARPAV

ROVIGO Il report 2018 di Arpav sullo Stato delle acque superficiali del Veneto, pubblicato lo scorso 20 dicembre, indica in Polesine solo due stazioni in cui i corsi d'acqua sono in stato scarso. Mentre nella maggior parte dei siti monitorati il livello di qualità è sufficiente (13 stazioni) ed elevato o buono (12).

Il rapporto tecnico è stato innovato secondo i decreti attuativi successivi alla legislazione europea in materia di gestione delle risorse idriche, che hanno portato cambiamenti nel sistema di monitoraggio e di classificazione delle acque superficiali, reimpostando le reti che ne misurano il livello di qualità. I laboratori dell'Agenzia regionale hanno impiegato una strumentazione di ultima generazione, in grado di individuare sostanze chimiche fino a un quantitativo equivalente a 0,5 grammi in 100 milioni di litri d'acqua: come una bustina di zucchero disciolta in quaranta piscine olimpioniche. I risultati, considerato l'impiego di una nuova metodica e delle innovazioni applicate al report 2018, secondo le novità introdotte dalla normativa per sei sostanze perfluoroalchiliche e per la modifica degli standard di alcune sostanze già normate, non sono comparabili, quindi, con quelli dei precedenti report. Lo saranno a partire dal prossimo anno, ma lo studio mostra, per continuità con quanto fatto negli anni precedenti, anche i risultati 2018 secondo il Livello di inquinamento espresso dai Macrosettori (LIM): tra le 19 stazioni del piano di monitoraggio, 3 hanno registrato un livello sufficiente e le rimanenti 16 buono.

GLI INQUINANTI

Il Livello di inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) ai sensi del decreto legislativo 152/99 (normativa previgente) è un indice che considera i 75° dei valori annui di ossigeno disciolto, BOD5 (vale a dire la quantità di ossigeno disciolto richiesta dai microrganismi per la degradazione aerobia della sostanza organica presente in acqua), COD (la quantità in milligrammi di ossigeno necessaria per ossidare chimicamente le sostanze inquinanti), Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo ed Escherichia coli. Questo metodo di calcolo è stato sostituito con la valutazione degli indicatori LIMeco, vale a dire il Livello di inquinamento espresso dai Macrosettori per lo Stato ecologico dei corsi d'acqua, secondo il decreto ministeriale 260/2010.

Il nuovo metodo descrive la qualità delle acque correnti in relazione ai nutrienti e all'ossigenazione, che costituiscono fattori di regolazione fondamentali per le comunità biologiche degli ecosistemi acquatici. E così permette di classificare il corpo idrico rispetto a una scala di qualità con livelli decrescenti da elevato a buono, sufficiente, scarso e cattivo.

LA CLASSIFICA

Secondo il nuovo metodo, riguardo i corpi idrici che attraversano il Polesine, nel 2018 la classe migliore LIMeco (elevata) è stata riscontrata in 5 stazioni: Adige a Badia Polesine (via Legnago), Adigetto irriguo a Costa, Adigetto irriguo a San Sisto (Rovigo), Po a Canalnovo (Villanova Marchesana) e Adige a Portesine (Rosolina). La classe buono, invece, è per 7 stazioni: Scolo Valdentro a Fratta Polesine (ponte in ferro all'idrovora), Scolo Valdentro irriguo a Villadose (ponte Lombardi), Scolo nuovo Adigetto a Ca' Grignella (Adria), Collettore Padano Polesano ad Adria (ponte Chieppara), Po di Venezia a ponte Molo (Taglio di Po) e a Sabbioni (Corbola), e poi Scolo Veneto a Polesinello ponte Liè (Taglio di Po). Il livello è sufficiente in 13 stazioni: Idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco (Zelo) e Fossa Maestra (ponte della Valle) a Giacciano con Baruchella, Cavo Maestro del Bacino Superiore a Salara (Sabbioni-ponte Cavalazzo), Scolo Poazzo a Raccano (Polesella), Collettore Padano Polesano (Bresparola-ponte Bissa) e Canalbianco (ponte Strada statale 16) a Bosaro, Collettore Principale Ramostorto a Borsea (Rovigo), Scolo Ceresolo a Radetta (Villadose), Po di Levante (Porto Viro, a valle di ponte Scoda), Po di Maistra a Boccasette, Po di Tolle a Scardovari, Po di Gnocca a Taglio di Po, e Po di Goro a Gorino (Ariano nel Polesine). Due i casi di livello scarso: alla stazione di Scolo Poazzo a Canaro (ponte via Vittorio Emanuele II) e Scolo Ceresolo a Rovigo (Concadirame, Ponte dei Guzzi).

Nicola Astolfi

