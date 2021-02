IL MOVENTE

ROVIGO La molla profonda che può aver portato un ragazzino a colpire con un machete il padre, uccidendolo, è difficilmente sondabile. Un ruolo in tutta la vicenda sembrano averlo giocato, oltre a un quadro di generalizzato disagio, anche le dipendenze, soprattutto quella dall'alcol, anche se pare che né il morto né il giovane figlio quella sera avessero bevuto. Altro elemento che sembra emergere da più voci è che effettivamente i rapporti fra padre e figlio fossero logorati irrecuperabilmente da qualche tempo e fossero tesissimi, proprio in seguito alla decisione del 17enne di avviare una convivenza con la ragazza di quasi dieci anni più grande di lui all'interno del proprio delicato contesto familiare.

DISAGIO

Un equilibrio già precario che sembra essere completamente precipitato fino ad arrivare alla tragedia. La vera scintilla che avrebbe portato a quella che sembrerebbe essere considerata una decisione pianificata da parte dei due giovani, di arrivare all'uccisione del 45enne, al momento non è tuttavia ancora nota. Era nota, invece, la situazione di precarietà del numeroso nucleo familiare, già provato dalla perdita ancora recente del nonno. Edis Cavazza non aveva un lavoro, né lo ha la moglie Consuelo.

VITA A CEREGNANO

La posizione del campo, fra Sant'Apollinare e Ceregnano, fa sì che nonostante formalmente ricadente sotto l'amministrazione comunale rodigina, la famiglia graviti prevalentemente di più su Ceregnano rispetto al capoluogo, in particolare per le scuole. Ragazzi con caratteri e caratteristiche diverse che avevano anche cercato di far fronte, qualcuno di loro, a una situazione di evidente difficoltà, fuori da quelle roulotte.

Un aspetto che sembra emergere anche dalle parole del sindaco di Ceregnano Ivan Dall'Ara: «Sarà trent'anni che ci sono quelle roulotte lì, ormai fanno parte del paesaggio, perché sono proprio lungo la strada. Si tratta di una famiglia che vive in una situazione di evidente marginalità, borderline. È chiaro che i ragazzi, essendo più vicini a Ceregnano, hanno frequentato, chi più chi meno, le scuole qui. Lo scuolabus glielo pagava un professore che ha sempre preso a cuore quei ragazzi. Io non li conosco direttamente, ma li ho visti più volte. Un paio di loro, proprio l'altra sera, mentre eravamo in consiglio comunale, hanno visto la porta del Comune aperta e sono entrati dentro. Non hanno mai creato problemi, ma il padre aveva il vizio di bere. Territorialmente non abbiamo competenza, ma so che la loro delicata situazione è conosciuta ai Servizi sociali di Rovigo. La ragazza non la conosco, nemmeno suo padre, anche se so che sta qui a Ceregnano. Mi risulta lei fosse andata a vivere dalla madre a Trieste e fosse tornata qui da non molto, trasferendosi poi in una di quelle roulotte con il suo ragazzo. Certo un quadro difficile, ma nulla che potesse lasciar pensare che potesse sfociare in un simile dramma familiare».

F.Cam.

