L'INDAGINEROVIGO Era già finito in carcere il 20 aprile, a Bucarest, e giovedì mattina è arrivato in Italia, con un charter atterrato a Fiumicino, trovando ad attenderlo la polizia che lo ha accompagnato nella casa circondariale di Prato dove ancora si trova in attesa del trasferimento in quella di Rovigo: è durata meno di tre settimane la fuga di Gianluca Ghita, il 21enne originario proprio della Romania, che il 28 marzo era stato...