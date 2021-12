Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLITICAROVIGO Come sono andate le trattative per la Provincia. È il titolo del resoconto, venato dall'amarezza non solo per il tramonto della propria candidatura, ma anche per gli sgambetti che si sono succeduti prima della presentazione delle liste per le elezioni provinciali del 18 dicembre, del sindaco di Polesella Leonardo Raito. «Il primo a non credere, o a non volere, un presidente di centrosinistra alla guida della Provincia, è...