ROVIGO Sotto l'albero decine di scatole contenenti stecche di sigarette. Rubate. I ladri di sigarette sono tornati a colpire a Rovigo e l'hanno fatto proprio il giorno di Natale, poco prima delle 23, assaltando il deposito dei tabacchi di viale della Scienza, nel comparto industriale fra l'area Tosi e viale del Lavoro. Un furto studiato nei dettagli, che ha visto accorrere sul posto i carabinieri della Compagnia di Rovigo, che hanno proceduto con i rilievi avviando tutte indagini del caso. Ancora da accertare l'esatto ammontare di quanto asportato, comunque decine di scatole di tabacchi per svariate migliaia di euro.

Non si tratta di una prima volta. Lo stesso magazzino preso di mira il 2 settembre del 2017. In quel caso i ladri avevano colpito di sabato sera, attorno alle 20.30, usando un furgone come ariete per aprirsi un varco all'interno del capannone dove i tabacchi lavorati vengono stoccati da un distributore privato autorizzato dal Monopolio di Stato, che si occupa di rifornire le rivendite della zona. Non una struttura gestita direttamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il magazzino messo nel mirino dai ladri di sigarette è un deposito fiscale, luogo autorizzato dove vengono movimentati i prodotti da fumo, in un particolare regime di sospensione di imposta. Non un'attività conosciuta ai più, motivo in più per credere che i ladri avessero ben studiato il colpo.

I furti di sigarette in Polesine sono stati abbastanza frequenti negli ultimi anni, quasi tutti con dinamica simile. L'ultimo in ordine di tempo, probabilmente anche il più grave, visto che si era trasformato in una rapina, era stato compiuto lo scorso 19 febbraio al bar della stazione, verso le 12.30: i ladri hanno approfittato delle operazioni di scarico dei circa 8mila euro di merce appena acquistata, asportando le stecche dall'auto del 59enne che era appena andato a rifornirsi proprio al deposito fiscale di viale della Scienza. E che ha in qualche modo provato a fermarli, correndo vicino alla loro auto, ma non rimediando altro che una brutta caduta. La Polo usata dai ladri era stata poi data alle fiamme nell'area industriale di Villamarzana. Il colpo precedente era stato nell'ottobre 2018, quando era stata presa di mira la tabaccheria a fianco del Bar Sport, in viale Gramsci, sempre attorno alle 13 e con un bottino analogo, circa 10mila euro in stecche di sigarette. La settimana prima la vittima era stato il titolare della tabaccheriacartoleria di San Bellino, che si era fermato per qualche minuto al centro commerciale 13 ed è stato alleggerito del carico che aveva in auto, circa 3.500 euro di merce. A novembre 2017 era successa esattamente la stessa cosa ad un altro tabaccaio, alleggerito di 6mila euro di sigarette.

