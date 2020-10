COOPERATIVE

ROVIGO La cooperativa Il Raggio verde ha restituito il sorriso ai bambini, tornati a divertirsi in estate dopo mesi di reclusione forzata a causa della pandemia. Quattro i centri attivati tra giugno e settembre all'interno dei locali di nidi e scuole dell'infanzia di Stienta, Villadose, Polesella e al nido aziendale dell'Ulss 5 di Rovigo. Hanno partecipato complessivamente oltre 150 bambini, seguiti da quasi trenta operatrici, tra educatrici e addette ai servizi ausiliari. Sono state attivate iniziative di giardino aperto e coinvolgimento delle famiglie in altri territori, come a Ficarolo, con formule alternative di offerta educativa per genitori e bambini.

LAVORO DI SQUADRA

Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia con gli enti, in primis l'Opera Pia Selmi di Polesella e le Amministrazioni Comunali coinvolte che hanno messo a disposizione spazi e contributi significativi per abbattere le rette a carico delle famiglie. I centri estivi organizzati da Il Raggio Verde sono iniziati a metà giugno, rivolti ai piccoli iscritti fino ai sei anni. Alle prese con triage e registri presenze, le preoccupazioni iniziali hanno ceduto il posto alla professionalità del personale che, adeguatamente formato, già dalla metà di giugno ha riallacciato con entusiasmo i contatti con bambini che non vedevano da tempo e instaurato conoscenze con i nuovi alunni. Non mancano i ringraziamenti di Laura De Stefani, coordinatrice pedagogica del settore infanzia: «All'Avis di Polesella per la fornitura di visiere e al Gruppo Scout di Polesella, all'energia del personale educativo e ausiliario che ha raccolto questa sfida con professionalità e senso di responsabilità e soprattutto alle famiglie che hanno dimostrato fiducia e collaborazione per la buona riuscita di questa esperienza».

A.Gar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA