CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RAFFICA DI FURTIROVIGO Il furto di sei biciclette nel solo mese di agosto dal parcheggio della piscina Tosi ha fatto scatenare gli utenti del polo natatorio, che lamentano anche la sparizione di vestiti, scarpe, portafogli, cellulari. Ma il responsabile dell'impianto di viale Porta Po, Enrico Novo, non ci sta e replica alle critiche.«È vero, sono state rubate dal parcheggio alcune bici, ma a me non risulta sia stato rubato altro. Anzi, se devo essere sincero è stata un'estate tutto sommato molto tranquilla rispetto a quelle scorse, questo...