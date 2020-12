L'EPIDEMIA

ROVIGO Un polesano ogni 92 è in questo momento positivo al Coronavirus, che sta continuando a dilagare a una velocità impressionante. Al momento sono 2.511 le persone con contagio accertato, praticamente cinque volte le persone trovate positive nella prima ondata. A settembre il totale delle persone che da febbraio erano risultate positive era arrivato a 546. Oggi sono dieci volte tante: 5.440.

CONTAGIO INARRESTABILE

Ma per capire la velocità della progressione del virus, un mese esatto fa, il 13 novembre, erano arrivati a 2.522 i residenti in Polesine trovati positivi al Covid da inizio epidemia. In un mese, quindi, sono raddoppiati. E le prime due settimane di dicembre hanno fatto registrare quasi 1.500 nuovi casi, perché al primo dicembre i positivi totali erano arrivati a 4.065. Esponenziale anche la crescita delle persone attualmente positive, perché, sempre un mese fa, quando già la seconda ondata aveva visto le curve del contagio impennarsi, se ne contavano appena 1.716. Solo ieri sono emerse 154 nuove positività, solo parzialmente controbilanciate da 47 guarigioni.

ISOLAMENTO DOMICILIARE

Le persone in isolamento domiciliare sono ben 2.941. E l'incidenza, il valore che misura la densità del virus, rapportando il numero dei nuovi casi al numero di tamponi eseguiti, continua a risalire dopo la decrescita illusoria di inizio mese: il dato di ieri, relativo all'ultima settimana è 6,57%.

LE VITTIME

Il numero più drammatico è quello delle morti con positività al virus. Al 10 settembre fra i polesani erano state 36. Oggi, con l'ulteriore decesso di un 77enne residente a Rovigo, che era ricoverato in Terapia intensiva al San Luca, arrivano a 131 polesani morti con Covid. Il 13 novembre i morti erano arrivati a 64: sono quindi più che raddoppiati in 30 giorni, anche se il dato va corretto, perché 64 erano solo i decessi di residenti in Polesine negli ospedali di Trecenta e Rovigo, mentre i 131 sono comprensivi anche dei polesani che si sono spenti in strutture di altre province. Il numero dei polesani morti negli ospedali della provincia è comunque 104. Non contando quindi le 27 morti avvenute fuori dai confini del Polesine, nell'ultimo mese ci sono stati comunque 40 morti. Più di tutti i decessi della prima ondata, che tanto aveva spaventato e che ora sembra quasi da rimpiangere.

I RICOVERI

Altrettanto preoccupante è stata la crescita dei ricoverati, passati dai 98 di un mese fa ai 120 odierni. Di questi, 95 sono in Area medica e semintensiva Covid al quarto piano del San Luca, con un primo modulo da 20 posti letto già pronto al terzo piano e con la possibilità di arrivare in tutto a 200 posti letto di area non critica.

TERAPIA INTENSIVA

Sono invece 14 i ricoverati in Terapia intensiva, sempre al polo di Trecenta, dove, come sottolineato dal dg dell'Ulss Antonio Compostella, ci sono 20 posti letto già allestiti e altri 9 attivabili in mezza giornata. Numeri che solo pochi mesi fa sembravano impensabili. Altri 9 pazienti sono poi nel reparto di Malattie Infettive all'ospedale di Rovigo e due pazienti, invece, nel reparto di Psichiatria di Adria. Al primo paziente, che come spiegato da Compostella è una persona che era stata sottoposta a un Tso ed era poi risultata positiva, portando allo spostamento degli altri quattro degenti perché il reparto adriese meglio si adattava alla realizzazione di un'area di isolamento, si è infatti aggiunto un ulteriore paziente psichiatrico positivo.

LE CASE DI RIPOSO

Il fronte più delicato di tutti resta comunque ancora quello della residenzialità, con altri due operatori positivi alla casa di riposo Sant'Anna di Villadose, quattro in tutto, ma soprattutto di altri 9 ospiti della Casa Albergo di Lendinara, il focolaio più imponente mai registrato in Polesine, arrivato a contare ben 102 ospiti e 33 operatori positivi. Al momento, con i focolai della Casa Sacra Famiglia di Fratta e della Residence di Ficarolo in spegnimento, sono in tutto 211 gli ospiti positivi in 7 strutture, ai quali si aggiungono 88 operatori, per un totale di 14 strutture interessate da casi di positività.

Francesco Campi

