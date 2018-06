«Raccolte mille firme per un tavolo ambientale mai visto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CEREGNANOVigili del fuoco chiamati all'alba dai residenti di Pezzoli per gli odori insopportabili nell'aria. Un nuovo intervento è stato richiesto ieri nell'area tra la zona industriale di Villadose e la frazione di Ceregnano. I residenti hanno riferito ai pompieri che la tregua dagli odori è durata giusto il periodo di test effettuato con la centralina Arpav, mentre da quando è stata rimossa gli odori insopportabili sono tornati. I residenti hanno chiamato anche Arpav, in preda alla frustrazione di una situazione che non viene risolta e...