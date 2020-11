Il servizio di raccolta del verde in città raddoppia. Data la mole di conferimenti registrati in queste settimane, Ecoambiente, la società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Polesine, ha deciso di effettuare un servizio straordinario la prossima settimana. Nel mese di novembre, infatti, la raccolta del verde avviene ogni due settimane. Ma, come spiega l'azienda, «in questa stagione, già segnata dalle difficoltà dovute al Coronavirus, in alcune zone, in particolare a Rovigo, sembrano esserci stati dei picchi particolarmente rilevanti. Notoriamente l'autunno è la stagione in cui cadono le foglie, ma si sono comunque verificati alcuni conferimenti fuori scala e ben oltre le medie storiche e la loro concentrazione ha messo a dura prova il servizio». Per risolvere il problema, Ecoambiente, che per le difficoltà di organico non è riuscita ad organizzare un raddoppio del giro di raccolta nella stessa giornata, ha quindi deciso di effettuare una raccolta straordinaria anche la prossima settimana, nelle stesse giornate, in modo da completare il servizio nelle zone rimaste parzialmente scoperte.

