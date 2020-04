Si moltiplicano le iniziative di solidarietà sul territorio comunale. L'associazione Fraternità, in nome della comunità musulmana residente nei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po, Porto Tolle e Ceregnano, ha lanciato una raccolta fondi da destinare all'ospedale di Adria e alla Croce Verde Adria per aiutare ad affrontare l'emergenza coronavirus. Fraternità ha invitato tutti i musulmani far sentire la loro vicinanza al popolo italiano tramite una donazione. I soldi possono essere versati, tramite bonifico bancario intestato all'associazione con sede in via Arzeron ad Adria, alla coordinate bancarie IT 47K05 387631 20000000 147600. Le donazioni possono anche essere portate alla macelleria di via Marconi 10 sempre nella città del Groto. Singolare iniziativa anche di Miky Pizza, al secolo Mikel Helmi. Il noto pizzaiolo di origini albanesi, con attività in pieno corso Vittorio Emanuele II, ha raccolto lunedì, grazie alle sue pizze, ben 660 euro. La cifra è già stata versata a favore dell'Ulss 5 Polesana, Distretto 2 di Adria. Miky, con l'aiuto in veste di autista dell'amico Luca Balasso, fratello dell'artista Natalino, ha consegnato a domicilio numerose sue creazioni. L'iniziativa è stata molto apprezzata tanto che il pizzaiolo non è riuscito a evadere tutte le ordinazioni.

