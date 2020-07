DIFFERENZIATA IN CENTRO

ROVIGO Una raccolta dei rifiuti più oculata, attenta e correttamente differenziata porta a un risparmio dei costi a beneficio di tutti i cittadini. Ecoambiente e Comune incontrano gli esercenti del centro, insieme alle associazioni di categoria, per fare il punto proprio sulla raccolta differenziata delle attività commerciali situate nel cuore della città. L'incontro si tiene oggi, nella sala della Gran Guardia, a 15. Si tratta di una nuova tappa di un percorso già avviato a inizio d'anno, interrottosi a causa dell'emergenza Covid-19, per migliorare il servizio nel centro storico, aumentare i volumi di raccolta differenziata ed evitare fenomeni di conferimento scorretto come gli abbandoni indiscriminati di rifiuti o l'utilizzo da parte degli esercizi commerciali dei cassonetti rivolti alle utenze domestiche, che in questo modo vengono saturati e possono così portare qualche incivile a lasciare i propri sacchi al di fuori o, addirittura, a gettare tutto nell'indifferenziato.

IL PORTA-A-PORTA

Per tutti i negozianti è attiva, infatti, la raccolta porta a porta di carta e cartone, con cadenza quotidiana, in orario 12-15,30, di vetro, con la raccolta il sabato mattina dalle 6 (ma anche con frequenza maggiore se necessario), quella di plastica e lattine, il martedì e giovedì con lo stesso orario, nonché di umido organico, a giorni alterni, lunedì, mercoledì e venerdì, sempre dalle 6. A questo si aggiunge anche il servizio di raccolta di carta per i grandi uffici, il martedì e venerdì dalle 12. Lo scopo dell'incontro è, in pratica, quello di raccogliere i suggerimenti e le osservazioni degli esercenti, in modo che Ecoambiente possa modulare il servizio andando incontro alle singole esigenze. Un concetto già ribadito nell'incontro del 1° luglio fra l'assessore all'Ambiente Dina Merlo, Ecoambiente e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

VIGILANZA AMBIENTALE

Con l'introduzione del servizio di vigilanza ambientale, infatti, arriveranno sanzioni per i comportamenti scorretti, ma l'intenzione non è quella di punire, quanto piuttosto di rendere più efficiente un servizio che esiste proprio per andare incontro alle necessità di negozi e esercizi pubblici. Per rendere Rovigo più pulita, fra l'altro, Ecoambiente ricorda che il fenomeno degli scorretti conferimenti, con rifiuti di ogni tipo lasciati al di fuori dei cassonetti o comunque su suolo pubblico, tiene costantemente impegnate ben due squadre di rifinitura, una dedicata al centro e una alle frazioni, proprio per risolvere i problemi creati dall'inciviltà di qualcuno. Nei primi sei mesi dell'anno, infatti, sono stati effettuati 320 interventi specifici per la rimozione di rifiuti abbandonati. Solo a giugno sono stati necessari 14 interventi di rimozione di cumuli e 44 di rifinitura. Si tratta di un servizio oneroso, il cui costo finisce per scaricarsi su tutti i cittadini, che, in teoria, non servirebbe se qualcuno non abbandonasse indiscriminatamente i rifiuti. È anche per questo che l'ecovigile si muove su tutto il territorio rodigino a caccia di comportamenti scorretti.

E.Bar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA