Una settimana nel segno del contagio zero. Anche ieri, infatti, nessun nuovo riscontro di positività, come sostanzialmente è avvenuto da lunedì, a parte un solo caso, emerso giovedì, di una Oss che lavora in provincia di Ferrara e che viene ritenuto un caso d'importazione. E questo, a fronte di un'attività di esecuzione di tamponi che prosegue incessante, con il totale arrivato a 15.500 test eseguiti su 11.205 persone. Ben 5, poi, le nuove guarigioni, che complessivamente sono a quota 175. Accanto a questo, anche il calo dei ricoverati, ora solo 22, tutti al San Luca con un solo paziente rimasto in Terapia intensiva e uno solo anche in Terapia semintensiva. Sono, infine, scese a 437 le persone in isolamento domiciliare. Il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella rimarca come, «stiamo eseguendo più di 500 tamponi al giorno: non trovare nessuna positività è un segnale molto incoraggiante. Sui circa 2mila tamponi eseguiti nella seconda tornata di screening nelle strutture residenziali, con oltre il 70% dei tamponi processati abbiamo avuto tutti riscontri di negatività. E si stanno riducendo anche le positività storiche, perché dei 62 ospiti positivi degli Istituti Polesani 38 hanno avuto riscontro negativo e, se avranno anche il secondo, saranno dichiarati guariti. Abbiamo ridotto anche le presenze in Terapia intensiva e semintensiva: stiamo andando verso la guarigione di questi pazienti, un ulteriore buon segno e la conferma del buon andamento delle cure».

