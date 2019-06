CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUI GAMBARDELLAROVIGO «Ho già iniziato i miei colloqui privati, ma non voglio bruciare nessuno. Mi confronterò con il mio schieramento». Monica Gambardella non ha ancora definito la sua squadra di governo per il caso in cui oggi venga eletta sindaco di Rovigo. Non vuole sbottonarsi sui nomi di chi vorrebbe al proprio fianco per guidare la città. Nonostante tutto, però, chi si trova alle sue spalle sta chiacchierando molto su possibili assessori, andando a pescare anche fuori dal consiglio comunale. La candidata sindaco del centrodestra...