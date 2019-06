CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUESTURAROVIGO Dopo essere stato trovato ubriaco al volante, è stato accompagnato dalla polizia fino a casa. A Casablanca, in Marocco. In realtà sono i due fatti all'inizio e alla fine della vicenda di un 39enne marocchino, F.N., senza permesso di soggiorno, la cui storia è più complessa. L'uomo da gennaio si trovava nel carcere di Rovigo per scontare una condanna a 8 mesi per guida in stato di ebbrezza. Una condanna aggiunta ad altre per spaccio, danneggiamento, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. II personale dell'Ufficio...