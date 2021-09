Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

QUESTURAROVIGO Colto da un improvviso malore mentre si trovava in casa, è stato salvato in extremis grazie all'intuito di due poliziotti. Un 60enne residente in provincia, con problemi di salute, si sente improvvisamente male, ma con lui non c'è nessuno. A fatica riesce a chiamare il 113, una volta in linea, però, le parole non escono. Ma quelle chiamate mute che vanno avanti per ore insospettiscono gli operatori dell'Ufficio prevenzione...