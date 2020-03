ASSICURAZIONI

«Ora bisogna rallentare e risolvere solo le urgenze. Ma i clienti sappiano che neanche in questa circostanza vengono sempre seguiti», lo dice Flavia Mantovani, subagente di UnipolSai a Polesella. «Si svolgono le operazioni di prima necessità e le routine quotidiane. Le proposte nuove e i nuovi contratti si rimandano. Sembra quasi di non lavorare perché il nostro lavoro è proporre cose nuove e parlare con la gente per informarla della necessità di essere assicurati e tutelati». Sono cambiate le esigenze dei clienti? «La domanda più frequente, specie dai commercianti e di chi ha attività in proprio, è se le polizze prevedono coperture per l'emergenza Coronavirus. Non è possibile: è un evento paragonabile a una guerra e coinvolge tutti».

I più anziani, meno pratici di pratiche online, sono più svantaggiati da questa situazione? «Sì, ma soprattutto dal punto di vista umano perché per loro anche venire in ufficio è un'occasione per parlare con qualcuno che abbia la pazienza di ascoltarli. Inoltre, la maggior parte dei miei clienti anziani è molto precisa e, nonostante l'assicurazione li agevoli dando loro tempi più lunghi per i pagamenti, vorrebbero pagare il giorno giusto come hanno sempre fatto».

Che clima si respira in generale? «Si nota che le persone hanno recepito il messaggio di stare a casa ed evitare contatti. La maggior parte delle persone è quasi timorosa ad entrare in ufficio perché sanno che in questo periodo è meglio stare a casa».

Sofia Muneratti

