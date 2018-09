Querelle tra Comune e Ater e i lampioni restano spenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROVIGO Fra i due litiganti, la Commenda non gode. E i giardini e i percorsi ciclopedonali che costeggiano viale Gramsci, su entrambi i lati, dove si trovano panchine e giochi per i bambini, restano al buio. Tutto per una querelle fra Comune e Ater. A sottolineare il paradosso è un residente nella zona che dopo aver più volte segnalato il fatto che ci fosse un guasto ai lampioni dei marciapiedi che si snodano nell'area verde che separa i condomini dal viale, ed essersi sempre sentito rispondere che era tutto a posto e non risultavano...