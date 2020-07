LA SICUREZZA IN SPIAGGIA

PORTO TOLLE Anche Anna Mancin fa parte della squadra degli angeli con il costume rosso che si occupano di salvataggio e assistenza bagnanti della Guardian Servizi srl. Si tratta di una società specializzata in sicurezza fondata da Luca Doati ed Emanuele Duò che dal 2013 è diventata un punto fermo per le spiagge polesane. Da anni ormai le donne e gli uomini che lavorano per questa azienda vigilano sull'incolumità dei bagnanti che decidano di passare una giornata rilassante nelle acque del litorale deltino. Innumerevoli sono stati nel corso del tempo gli interventi effettuati dai ragazzi di questa società che ogni estate si impegnano affinché i turisti possano trascorrere le proprie vacanze in assoluta sicurezza.

PERSONALE QUALIFICATO

Personale giovane e qualificato quello che lavora per la Guardian: sono tutti ragazzi con un'età media di 20 anni e la passione per l'acqua che hanno deciso di dedicarsi alla professione di assistente bagnanti. Un mestiere già complesso di suo, considerato che dalla prontezza di riflessi e dalle competenze spesso dipende la buona riuscita di un intervento. Una professionalità che rischiava di essere messa in difficoltà a causa delle linee-guida emanate per contenere l'emergenza legata al Coronavirus ancora purtroppo in corso. Infatti ormai da tempo i bagnini non praticano più la respirazione bocca a bocca essendo, abilitati per utilizzo del pallone ambu che, al bisogno, si trova nella cassetta di pronto soccorso situata nella postazione e alla somministrazione dell'ossigeno.

«Ci sono delle nuove linee guida su quello che è l'approccio alla persona in pericolo spiega Doati - Sul primo soccorso, sono cambiate alcune cose. Fortunatamente le varie federazioni hanno organizzato degli appositi corsi che ci hanno spiegato come fare. Quella cui facciamo riferimento noi è la Fisa, Federazione italiana salvamento acquatico. Ha realizzato dei seminari interattivi su Internet spiegando come ci si deve approcciare al soggetto in pericolo e tutte le tecniche per evitare il contatto con le persone quando si va al recupero vero e proprio».

NORME DI SICUREZZA

I bagnini quindi prestano la massima attenzione alla propria salute e a quella di chi ha bisogno dell'intervento. Per tutta l'estate gli assistenti saranno impegnati a vigilare sulla sicurezza dei bagnanti: «Fino all'anno scorso avevamo tre assistenti a Barricata, uno alla Spiaggia delle Conchiglie e due a Boccasette - prosegue l'imprenditore - Per il momento abbiamo lo stesso numero di unità per Barricata e Conchiglie, mentre per Boccasette stiamo definendo gli ultimi particolari e dalla prossima settimana dovremmo essere operativi con due bagnini».

SERVIZI NELL'ISOLA

Non soltanto estremo Delta: la Guardian servizi si occupa di salvamento anche ad Albarella: «Ci occupiamo della piscina e delle due spiagge con numeroso personale - conclude Doati - Avevamo qualche ragazzo in mare a Rosolina, ma adesso sono impegnati nei residence della località e di Isola Verde. Purtroppo quest'anno molti centri residenziali non sono riusciti ad aprire a causa delle nuove regole da seguire».

