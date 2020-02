Storie completamente diverse. Tragedie che, però, sono accomunate da una sofferenza condivisa e da una morte inferta non con un intento vendicativi, afflittivo o punitivo, ma, al contrario, di alleviare sofferenze ritenute insopportabili. Questo sembra essere stato all'origine del gesto di Pasquina Pregnolato, che il 17 maggio del 2017 aveva colpito con due coltellate alla gola il marito 81enne Narciso Levizzari, che per l'età e il diabete aveva gravi problemi di mobilità, bevendo poi una sorsata di candeggina. L'anziana si era salvata dal suo tentativo di suicidio, mentre il marito si era poi spento il mese successivo. Questo ha portato, nel 2018 a una condanna della donna a 14 anni per omicidio.

Il 29 giugno 2016, invece, la tragedia che ha segnato profondamente la comunità di Occhiobello: il 65enne Paolo Chiarioni, storico edicolante di Santa Maria Maddalena, fratello del sindaco Daniele, dopo aver ingerito una massiccia dose di tranquillanti ha raggiunto la camera della madre Leda Bianchi, 88 anni, e l'ha soffocata premendole un cuscino sul volto mentre era sdraiata a letto, poi è tornato nella propria camera, si è a sua volta disteso sul letto e si è stretto un sacco di plastica nera attorno al collo con un cavo, morendo per soffocamento, dopo aver subito perso coscienza. In un biglietto l'uomo ha in qualche modo descritto le motivazioni che lo hanno portato a compiere l'atto estremo e disperato, spiegando come il peso della situazione che si era venuta a creare, caricandosi interamente sulle spalle il non facile compito di accudire l'anziana e malata madre, fosse divenuto troppo gravoso. Un atto di autoaccusa e con un invito a non indagare sulle due morti, arrivate come a metter fine a due vite ritenute ormai solo sofferenza.

