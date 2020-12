Dopo il filotto di quattro giorni rossi dalla vigilia di Natale a domenica 28, da lunedì è scattata la zona arancione, con i conseguenti divieti, mentre da domani, fino all'Epifania, con l'esclusione di lunedì 4 gennaio, arancione, torna la zona rossa. Disposizioni che valgono uniformemente su tutto il territorio nazionale e che prevedono, anche per la zona arancione, numerosi restrizioni. I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario. Per quanto riguarda gli spostamenti, in fascia arancione, ci si può muovere liberamente solo sul territorio del proprio Comune e solo dalle 5 alle 22. Dalle 22 alle 5 scatta il coprifuoco e ogni eventuale spostamento deve essere motivato da esigenze che rientrino tra quelle consentite, analogamente per gli spostamenti da un Comune all'altro, possibile solo per definite e giustificate cause. I controlli sono capillari e lunedì, in diverse zone del Polesine, i carabinieri hanno elevato quattro sanzioni per il mancato rispetto delle norme Covid. Tre persone, in particolare, sono state sanzionate per essere uscite dal proprio Comune senza giustificato motivo. Una persona, invece, è stata multata per non aver pervicacemente indossato la mascherina.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

