Quarantotto nuove positività, quattro vittime, ancora quattro studenti positivi nelle scuole e incidenza al 4,74%. Non è un bollettino leggero per l'andamento Covid in Polesine alla vigilia del ritorno in zona arancione. Le scuole sono sotto attacco, come durante l'arco della settimana trascorsa, e anche nelle ultime 24 ore sono stati registrati vari casi: un ragazzo delle superiori in Alto Polesine, un bambino delle elementari e uno delle scuole medie a Rovigo, e un bambino dell'asilo nido in Basso Polesine. Mentre per le scuole si procederà nei prossimi giorni al tampone rapido, i bambini del nido, le maestre e le operatrici sono state poste in quarantena. L'ospedale di Trecenta ha visto quattro anziani spegnersi: due erano ricoverati in Terapia intensiva e altrettantie erano in Area medica. Si tratta di quattro uomini: uno di 82 anni altopolesano, uno di 74 di Rovigo, uno di 72 del Medio Polesine e uno di 99 dell'Alto Polesine.

Per quanto riguarda i ricoveri, attualmente risultano 54 pazienti: 41 in Area medica Covid a Trecenta, sei in Terapia intensiva Covid a Trecenta, sette in Malattie infettive a Rovigo. Le vaccinazioni procedono: 4.081 persone over 80 hanno effettuato la profilassi, cui si aggiungono altre 432 persone vaccinate nelle ultime 24 ore. L'effetto è tangibile nelle case di riposo dove i casi di Covid sono quasi azzerati: solo tre ospiti sono ancora positivi di cui uno a La Residence di Ficarolo e due all'Opera pia Bottoni di Papozze. Risultano, quindi, tre ospiti positivi su un totale di 2.294 (0,13%) e nessun operatore contagiato su un totale di 2.373.

Sono 1080 le persone attualmente positive in provincia a fronte di 1.453 contatti stretti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

R.Pau.

