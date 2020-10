AGRICOLTURA

ROVIGO Lo sportello Formazione e lavoro gestito da Impresa verde Rovigo e cofinanziato dalla Camera di commerci, organizza quattro incontri formativi. Impresa verde ha previsto dei corsi che approfondiranno diverse tematiche inerenti il lavoro e la sicurezza nel settore dell'agricoltura. Il primo appuntamento è fissato oggi con la responsabile settore manodopera della Coldiretti di Rovigo, Elena Marchetto, su Manodopera e contrattualistica ai tempi del Covid. Martedì 27 sarà il turno di Nuove competenze per il lavoro: il Covid manager con Mirko Grigolato, del settore sicurezza di Impresa verde, che analizzerà i protocolli anti-Covid e introdurrà la figura del Covid manager. A novembre, martedì 10 si parlerà di Domanda e offerta di lavoro: strumenti digitali utili all'incontro tra le parti con Marchetto stessa. Infine, martedì 24 sarà Guido Sacchetto, responsabile del settore sicurezza di Impresa verde, ad approfondire l'argomento Lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli appuntamenti si terranno nelle date indicate dalle 16 alle 18 tramite la piattaforma Google Meet. Per i corsi in programma nei prossimi mesi gli interessati potranno partecipare previa registrazione, anche ai singoli incontri virtuali, contattando gli uffici Coldiretti e Impresa verde al numero 0425/201918 e/o formazione.ro@coldiretti.it.

