ROVIGO Ormai il contagio dilaga. Fra le 17 di lunedì e le 16 di ieri sono emerse altre 83 positività in Polesine, praticamente quattro ogni ora. Ma, soprattutto, nel giorno segnato dal maggior numero di lutti a livello nazionale, anche il Polesine paga il proprio doloroso dazio con il decesso di altri due pazienti ricoverati con Covid. A spegnersi, nel tardo pomeriggio di lunedì, una 74enne residente in Medio Polesine, ricoverata in Terapia intensiva all'ospedale di Rovigo per patologie non legate al Covid, ma che era stata poi trovata positiva al virus. La seconda morte, sopraggiunta invece nella notte, è stata quella di una 73enne che era ricoverata in Chirurgia ad Adria e che il 25 ottobre era risultata contagiata venendo quindi trasferita nel reparto di Malattie infettive di Rovigo. Due donne, anziane, con quadri clinici pesantemente compromessi, per le quali è difficile stabilire il peso del Covid nel far giungere al termine delle rispettive esistenze, anche se un ruolo l'ha giocato. Due vite che si sono spente. Due storie che si sono interrotte. Un doppio ulteriore richiamo a non sottovalutare la situazione.

Salgono infatti a 53 i polesani morti con Covid, ben 17 dal 10 settembre a oggi. Ieri, fra l'altro, i ricoveri in entrata sono stati cinque, fra i quali quelli di un 45enne di Rovigo e di una 40enne altopolesana, a conferma di come anche le forme cliniche più complesse non risparmino le persone più giovani: il totale dei ricoverati, per effetto dei due decessi, sale a 67, con 12 posti letto occupati nella Terapia intensiva Covid del San Luca.

Per quanto riguarda la residenzialità, un caso è emerso da uno dei tamponi all'ingresso alla Casa Albergo per Anziani di Lendinara: si tratta di un tecnico esterno, addetto alle manutenzioni, scoperto grazie agli accurati controlli prima che mettesse piede nella struttura e segnalato al Sisp. Intanto si attende ancora il riscontro dei tamponi molecolari alle positività accertate con i tamponi rapidi, di 10 ospiti e due operatori alla Casa sacra Famiglia di Fratta e di tre ulteriori ospiti della casa di riposo La Residence di Ficarolo, dove ci sono già 32 ospiti e due operatori positivi. Tre operatori positivi anche alla casa di riposo di Rosolina, due al Csa San Martino di Castelmassa, cinque al Centro Servizi Anziani Villa Tamerici di Porto Viro.

C'è poi il fonte scolastico, con positività e tamponi che si susseguono a ritmo frenetico. Per la positività di una 11enne rodigina, già in isolamento, non è stata necessaria alcuna azione nella sua scuola. A differenza delle tre positività di tre alunni che, invece, vedranno oggi le Usca effettuare gli screening a studenti, professori e personale Ata alle medie di Rosolina e Castelguglielmo e all'elementare di Corbola, nonché alla scuola elementare di Granzette, dove risulta contagiata una maestra. Restano da confermare le quattro positività delle scuole lendinaresi, nonché le nove, di otto studenti e di una maestra, emersi con lo screening alla elementare Stella di Taglio di Po. Qui i medici della Usca torneranno in azione, perché la maestra insegna anche in un'altra classe della stessa scuola.

Delle 83 nuove positività, a fronte di quasi 2mila tamponi eseguiti, 1.196 molecolari e 728 rapidi, ben 53 sono di persone che già rientravano nell'azione di tracciamento ed isolamento del Sisp, che lavora senza soste. Di questi, 39 sono asintomatici. Salgono addirittura a 901, quindi, le persone attualmente positive in provincia, mentre 1.587 sono quelle poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Per quanto riguarda i numeri, il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella precisa: «Ritengo più veritiero, rispetto all'indice Rt, legato al fattore tempo, valutare la situazione in Polesine attraverso due altri indicatori: la prevalenza, ovvero i contagiati ogni 10mila abitanti, che in Polesine è di 62 persone, mentre per il totale del Veneto è 123, e il numero di nuovi positivi ogni 100 persone testate dal primo di ottobre, che è del 5% mentre in Veneto il 19% e il dato medio dell'Italia del 25%. Questi dati denotano che in Polesine vi è un buon livello di rispetto delle regole di sicurezza e che la situazione è sicuramente preoccupante ma non ancora allarmante».

