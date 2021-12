Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

WELFAREQuattordici posti a disposizione per i disoccupati residenti in città. Il Comune di Rovigo ha aderito al progetto Lavori a impatto sociale per Rovigo 3, finanziato dalla Regione Veneto con decreto della Direzione Lavoro del 2021.«Si tratta - spiega l'assessore al Welfare Mirella Zambello - di un percorso di formazione e lavoro di sei mesi per lo svolgimento di lavori a impatto sociale, negli uffici del Tribunale e della Procura della...