Due settimane senza nuove positività in tutta la provincia, nonostante i circa 600 tamponi quotidiani nell'ambito dei test di controllo delle categorie più esposte, con un trend che dura sostanzialmente dal 4 maggio, primo giorno senza nuovi riscontri di contagio, salvo sporadiche eccezioni, sostanzialmente tutte per così dire d'importazione, perché di operatori sanitari che lavorano in altre province.

NUOVE GUARIGIONI

Accanto a questo, il confortante avanzare delle guarigioni: tre ne sono state accertate ieri, così che il numero delle persone ancora positive si è ulteriormente assottigliato a 7. E restano 57, invece, le persone ancora in isolamento domiciliare. Un numero ben diverso rispetto a quelli di poco tempo fa: ad inizio aprile, le persone in quarantena obbligatoria avevano praticamente toccato quota 600. Fra le persone ancora positive, con infezioni particolarmente coriacee da debellare, seppur sempre senza sintomi, ancora due ospiti disabili della Casa Sacra Famiglia di Fratta, il cui contagio risale addirittura allo scorso marzo e che ancora non si sono negativizzati.

STRUTTURE RESIDENZIALI

Sono gli ultimi due casi residuali in tutte le strutture residenziali polesane. I tamponi eseguiti dall'inizio dell'epidemia, intanto, sono saliti a 33.202, su una platea di 18.556 persone in virtù della ripetizione del test su uno stesso soggetto che può avvenire sia per motivi di diagnosi, come per esempio per accertare l'avvenuta guarigione, che richiede un doppio risultato negativo a tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, o come negli screening che avvengono senza soste.

