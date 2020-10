IL CASO

PORTO TOLLE Resterà chiusa fino al 28 ottobre la media Brunetti. Una decisione arrivata dopo la comunicazione da parte dell'azienda sanitaria di altri nove casi tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Ca' Tiepolo, che sommati a quelli già individuati, portano il totale dei contagiati a 14, compresi alcuni docenti.

«Una scelta sofferta, ma presa per evitare ulteriori contagi - dichiara il sindaco Roberto Pizzoli - domani (oggi per chi legge ndr) firmerò l'ordinanza di sospensione dell'attività didattica. Una decisione presa in accordo con la dottoressa Federica Fenzi, primario di Igiene e Sanità pubblica dell'Ulss 5, e con la dirigente scolastica Silvana Rinaldi. Anche perché tenuto conto dei docenti in isolamento fiduciario per essere entrati in contatto con i positivi, non si riuscirebbe a dare un'organizzazione alla didattica».

L'ESCALATION

Una decisione che era nell'aria, maturata nel giro di pochissimi giorni. Una volta individuati i primi casi, è partito il primo giro di controlli venerdì pomeriggio. In serata la decisione del sindaco di chiudere le scuole medie al sabato mattina per concludere i tamponi. Un fine settimana intenso che è iniziato appunto venerdì con la scoperta dei primi positivi, proseguito con l'indagine a tappeto e culminato con la decisione di chiudere il plesso. «Sabato avevamo optato per la chiusura della scuola secondaria di primo grado sia del capoluogo che di quella di Scardovari per permettere lo svolgimento dei tamponi nel modo migliore possibile», ricorda Pizzoli. Già venerdì pomeriggio è iniziato l'andirivieni all'interno della tenda da campo montata dalla Protezione civile locale nel piazzale del palazzetto dello sport. Lì, medici e infermieri dell'Ulss 5 hanno potuto effettuare le analisi rapide, il cosiddetto test sierologico, per fare un primo screening sulla popolazione del plesso coinvolto. «In accordo con l'azienda sanitaria, qualora risultasse qualche caso positivo, si procede immediatamente con il tampone molecolare (è l'esame diagnostico di riferimento per il Covid-19 che si esegue a partire da tampone naso-faringeo e impiega l'analisi molecolare per analizzare geni specifici del virus SARS-CoV-2, ndr), resta comunque che i ragazzini entrati in contatto con i casi conclamati dovrebbero rimanere in isolamento in maniera preventiva», continua ancora Pizzoli. Ed è da qui che è arrivata poi la decisione di procedere con la sospensione dell'attività didattica per almeno dieci giorni. Coinvolte soltanto le scuole medie, ribadisce Pizzoli: «Fortunatamente non c'è alcun caso alla materna, tantomeno alle primarie. Tra l'altro è stato un caso fortuito che si sia individuato il primo contagio, da cui non è detto sia partito il tutto. Il bambino doveva fare un intervento e nel corso delle analisi preoperatorie è emersa la positività. Così è stato fatto il tampone ai compagni di classe ed è emerso un altro caso, si è poi proseguita l'indagine e sono risultati altri due ragazzi positivi».

LAVORO DI SQUADRA

Da qui è scattata l'indagine approfondita vera e propria: «Ho trovato sponda nella dottoressa Fenzi e nella preside Rinaldi con cui abbiamo concordato questa azione di tutela della salute». Un vero e proprio lavoro di squadra che ha visto coinvolti ancora una volta anche i volontari della Protezione civile. «Sono stati molto bravi - evidenzia il sindaco - oltre ad essere impegnati a supporto di Ariano, hanno montato la tenda e hanno prestato assistenza in questa azione. Il grazie va anche alla Polizia locale, come agli uffici che hanno prontamente risposto per emettere quanto prima questa ordinanza d'urgenza».

Domani, quindi, i ragazzi non torneranno tra i banchi di scuola. «Ringrazio i genitori per la responsabilità di questi giorni e la comprensione - rimarca il sindaco - la scuola è un diritto e come la salute, va tutelata».

Anna Nani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

