Giornata record, martedì, per il Distretto 2 di Adria, sul fronte del numero di tamponi antigenici eseguiti. Sono stati infatti poco meno di mille, 911, i test che il personale sanitario dell'ospedale di Adria, le Usca, i medici di medicina generale e gli operatori del Servizio di Igiene, hanno eseguito, con il riscontro sul totale, di sole 27 positività. Questo, dal punto di vista dell'incidenza, significa meno del 3%, ovvero quasi la metà della media provinciale che è già la più bassa di tutto il Veneto e che negli ultimi sette giorni si è attestata sul 5,87% e ben al di sotto della media nazionale, attorno all'8,5%. «Questo ottimo risultato è la sottolineatura del direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - ci sprona ad andare avanti nell'attività di esecuzione tamponi e così, attraverso le azioni di diagnostica, tracciamento, isolamento e ricovero o cura a domicilio, riusciamo a contenere il contagio da Covid-19». Per quanto riguarda, invece, il nuovo punto di esecuzione dei tamponi drive in, dove il test viene eseguito ai pazienti all'interno delle rispettive macchine, attivo da mercoledì nel parcheggio della Cittadella sociosanitaria con la collaborazione dell'Esercito, ieri solo nella fascia oraria dalle 8 alle 14, ovvero quella in cui ad eseguire il test è il personale medico ed infermieristico militare, mentre dalle 14 alle 18 il servizio viene garantito dal personale dell'Ulss, sono stati eseguiti 99 tamponi, 27 molecolari più 72 rapidi.

