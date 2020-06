LO SCREENING

ROVIGO In Polesine sono stati eseguiti quasi 37 mila tamponi e il test nasofaringeo ha permesso di fare una diagnosi sull'8,37 per cento della popolazione, con 19.664 casi testati fino al 14 giugno. È un risultato superiore alla media in Veneto, dove la ricerca che dice se l'infezione è in atto ha riguardato il 7,58 per cento della popolazione nello stesso periodo.

L'Ulss 5 polesana ha presentato ieri i dati dell'attività svolta per la diagnosi del coronavirus dall'inizio della pandemia. Il direttore generale Antonio Compostella ha aggiornato la situazione del contagio: «Anche oggi ci sono zero nuove positività di residenti in Polesine», che si fermano così a 451 da inizio pandemia. «Prosegue dunque il trend favorevole che negli ultimi 15-20 giorni ha segnalato casi sporadici, risultati in prevalenza da test preoperatori. Si conferma così - ha sottolineato - che il virus non sta circolando. Ma i casi sporadici ci dicono anche che il virus è ancora presente in persone asintomatiche».

CAMPAGNA DI SCREENING

Nessuna positività è stata rilevata invece, finora, dalla campagna di screening partita dopo la fase acuta della pandemia nelle categorie coinvolte dalla sperimentazione, come forze dell'ordine, farmacisti, medici di famiglia e pediatri. «Il quadro - ha aggiunto - è confortante per il futuro», e questa situazione dopo le riaperture significa che «le misure adottate stanno dando i loro risultati». Per diagnosticare l'infezione attiva l'unico strumento disponibile è il tampone nasofaringeo, mentre i test sierologici individuano la presenza nel sangue di anticorpi che si generano nel caso una persona sia entrata in contatto con il coronavirus, e così sono utili a livello epidemiologico per capire come si è mosso il virus e se rimarrà. L'azione di ricerca dell'Ulss 5 si sviluppa attraverso questi due mezzi e «il numero di tamponi fatti in Veneto e in Polesine è assolutamente adeguato alla situazione», ha detto Compostella, aggiungendo che «se in piena fase di epidemia il numero dei tamponi eseguiti era superiore, oggi avendo meno casi sospetti il numero si è ridotto». Per il direttore generale dell'Ulss 5 «sono stati fatti tutti i tamponi che servivano».

PRIORITÀ ALL'ISOLAMENTO

Ha risposto, così, a chi ha lamentato di non esservi stato sottoposto malgrado il contatto con casi positivi: «Abbiamo agito, come azione prioritaria, con l'isolamento, ed è stata la nostra arma vincente», ha detto. E per ridurre i tempi di diagnosi e accelerare l'isolamento dei positivi «è stata fondamentale anche la diagnostica svolta a Trecenta». Dove, ha ricordato Compostella, «l'adattamento di una macchina per la diagnosi del virus ha cambiato la nostra velocità di risposta. E aldilà di un periodo iniziale di inquinamento della processazione, problema che hanno avuto anche altri laboratori in Italia, il lavoro svolto è stato determinante» con oltre 5 mila tamponi eseguiti tra marzo e aprile, in particolare quando s'è trattato di diagnosticare la presenza del virus nelle case di riposo. È noto che i 451 positivi in Polesine sono una statistica tra le più basse in Italia, e che per i 407 guariti da inizio epidemia, la guarigione è stata accertata solo dopo un doppio tampone negativo. Quindi, i 36.952 tamponi eseguiti non corrispondono ad altrettanti polesani ma sono serviti a testare 19.664 casi. In particolare, 23.338 tamponi sono stati eseguiti su donne (il 63 per cento del totale).

«L'infezione - ha proseguito Antonio Compostella - ha colpito di più le donne sopra i 65 anni, ma ha avuto conseguenze pesanti pure tra i giovani. Abbiamo eseguito tamponi anche a un neonato di 9 giorni, per una sospetta positività della madre, anche lei poi risultata negativa, fino a un anziano di 106 anni, con risultato negativo anche per lui».

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA