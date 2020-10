AMBIENTE E SALUTE

ROVIGO La scarsa pioggia non migliora la qualità dell'aria di Rovigo: 78 microgrammi di polveri sottili registrate venerdì. Le giornate consecutive di sforamento diventano così quattro, avvicinando lo spettro del blocco della circolazione per i veicoli alimentati a gasolio inferiori alla normativa Euro 5. Anzi, per la logica imposta dall'ordinanza sindacale antinquinamento, secondo le linee guida del patto interregionale del bacino padano, Rovigo dovrebbe essere da oggi interdetta al traffico di questi mezzi, oltre alle Euro 0, 1, 2 e 3 a gasolio, come già previsto dall'allerta verde. Questo perché l'arancione, il secondo grado di allerta previsto dalla normativa comunale, dovrebbe scattare dopo quattro giornate oltre il limite di 50 microgrammi, in realtà non è così. Questo perché il passaggio di fascia è stabilito dall'Arpav con il bollettino del lunedì o del giovedì, non avviene automaticamente in base al conteggio degli sforamenti. Così, paradossalmente, se il dato della qualità dell'aria di ieri pubblicato sul sito dell'Arpav solamente nella giornata odierna fosse positivo, l'agenzia regionale non imporrebbe alcun fermo alla circolazione.

L'EVOLUZIONE

Dall'avvio dell'ordinanza a inizio mese, Rovigo è andata nella qualità dell'aria indicata come pessima già sei volte. Adesso, con i sistemi di riscaldamento accesi tutti i giorni da qui a marzo, sarà fondamentale capire se le politiche per il miglioramento dell'atmosfera rodigina attuate dall'assessore all'Ambiente Dina Merlo serviranno a qualcosa. Anche perché affidarsi solo alla pioggia per abbattere le microscopiche polveri cancerogene prodotte dai gas di scarico, ha dimostrare negli anni passati che è impossibile. Merlo in passato ha parlato di piantumazioni di alberi, il progetto Ridiamo il sorriso alla Pianura padana varato dalla Regione, ha permesso a Rovigo di donare ai suoi cittadini oltre mille alberi, per cui i risultati saranno visibili solo dal prossimo anno, se tutto va bene.

MOBILITÀ DA CAMBIARE

Le frecce rimaste nella faretra dell'amministrazione Gaffeo sono poche e tutti guardano con curiosità a quali saranno le modifiche alla viabilità imposte dal piano del traffico, il cui iter in molti in Comune sperano possa concludersi entro la fine dell'anno. Tornando all'ordinanza, è l'unico strumento a oggi attivo mirato a migliorare la qualità dell'aria, le norme imposte riguardano sia il traffico veicolare che il riscaldamento di case, uffici e industrie. Con il livello più basso di inquinamento, il verde, sono attive le restrizioni minime, per cui la temperatura interna delle abitazioni e degli uffici privati non può superare i 19 gradi, con una tolleranza massima di due gradi, negli edifici industriali e artigianali non potrà andare oltre i 16. È vietato usare sistemi di riscaldamento domestico a legna o pellet con classificazione energetica a 2 e 3 Stelle. Non si possono bruciare sterpaglie o spargere stallatico per scopi agricoli.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA