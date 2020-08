QUARTIERI

ROVIGO Erano i due appuntamenti di fine agosto più attesi della città, spesso anche in gara tra di loro per offrire il meglio dello svago ai residenti rimasti nel capoluogo, oppure rientrati dalle ferie. Le nuove limitazioni per contrastare il Covid-19 hanno però finito con il far fare agli organizzatori due scelte diverse. Mentre a San Bortolo, hanno deciso di organizzare la secolare sagra, al via questo fine settimana, in Tassina dopo quasi trent'anni non si farà la tradizionale Festa, rimandata al 2021.

Il Coronavirus, dunque, non ha fermato la sagra di San Bortolo, quartiere che sta diventando sempre più il faro di Rovigo dopo essere stato oggetto di recente di una trasmissione speciale su Rai 2 nel programma L'Italia che fa, grazie al progetto Conta su di noi, finanziato con 51mila euro dalla Fondazione Capiraro. La parrocchia sarà in festa da venerdì a lunedì 24, grazie anche alla determinazione di uno dei due parroci, don Andrea Varliero. Non ci sarà lo stand gastronomico, per evitare gli assembramenti, ma il Comitato fiera non rinuncia a celebrare la 176. sagra, con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

IL PROGRAMMA

Si parte venerdì con la serata Straziante, meravigliosa bellezza, spettacolo multimediale tra visioni di capolavori dell'arte, spettacolo teatrale, musiche e testi recitati per l'occasione. Sabato sarà dedicato alla musica, con un tributo allo swing internazionale, omaggiando le canzoni di Frank Sinatra, Michael Bublè e Tony Bennet. Domenica sarà dedicata a un saluto a Ennio Morricone, con Elena d'Angelo voce soprano e Andrea Albertini al pianoforte. Lunedì si chiuderà con lo spettacolo di Guido Marangoni, ispirato ai propri libri sul tema della disabilità, Siamo fatti di-versi perché siamo poesia. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15 e si terranno nel prato davanti alla chiesa. Ingresso libero, fino al raggiungimento dei posti consentiti: 199.

Sono inoltre previste le celebrazioni eucaristiche, nel parco antistante la chiesa: venerdì e sabato alle 19 con i due parroci (l'altro è don Christian Malanchin), domenica con l'abate di Praglia Stefano Visintin, lunedì 24 con il vescovo della diocesi di Adria-Rovigo monsignor Pierantonio Pavanello.

LA RINUNCIA

In Tassina i cancelli della casetta di via Vittorio Veneto, resteranno chiusi, con la speranza di vederli aperti almeno per la Festa del baccalà, in programma tra fine ottobre e inizi di novembre. «Il periodo che stiamo vivendo ha messo a dura prova tutti e siamo certi che comprenderete la nostra scelta - affermano i componenti del Comitato Polisportiva San Leopoldo - sebbene avessimo seguito alla lettera tutte le regole in materia di salute e prevenzione in vigore in questo periodo, esporsi per organizzare una manifestazione con il rischio di renderla pericolosa per noi, ma soprattutto per la gente che veniva a trovarci, non ce la siamo sentita. Le misure in atto avrebbero inoltre smorzato la piacevole esperienza che solitamente caratterizza questo evento. Il nostro non è un addio, ma uno speranzoso alla Festa in Tassina 2021».

Marco Scarazzatti

