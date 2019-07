CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUARTIERE TASSINAROVIGO Nel parco pubblico manca l'illuminazione e i ladri ne approfittano per mettere a segno razzie nelle villette, tenendo sotto scacco un intero quartiere della Tassina. Per rendere meno appetibile ai malintenzionati quella zona d'ombra basterebbe davvero poco: due lampioni da allacciare alle centraline già presenti. Con poco meno di 500 euro il problema dell'illuminazione sarebbe risolto e quello della sicurezza almeno in parte arginato, secondo i residenti di via Cime di Lavaredo e di via Montenero.L'APPELLO«Ci hanno...