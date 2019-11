QUARTIERE COMMENDA ROVIGO Il nido Bramante riapre. Il 13 novembre ripartirà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUARTIERE COMMENDAROVIGO Il nido Bramante riapre. Il 13 novembre ripartirà l'attività della struttura in Commenda nei pressi del palazzetto dello sport, che dal primo luglio al 31 ottobre,è stata interessata da profondi lavori di ristrutturazione.Per la maggior parte hanno riguardato la messa in sicurezza completa dell'asilo, sostituendo gran parte dei serramenti, con porte e finestre nuove in grado fornire un maggiore comfort climatico e acustico, posizionando dei controsoffitti antisfondamento in tutte le zone dedicate ai bambini,...