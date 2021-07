Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Il virus ha ripreso a galoppare anche in Polesine, come ormai in mezza Europa. Lo fa capire il blocco da 37 nuove positività di cui si dà conto nel bollettino di aggiornamento epidemico dell'Ulss Polesana, aggiornato alle 13 di ieri e riferito alle 24 ore precedenti. Nei primi quattro giorni della settimana, i contagi accertati sono stati ben 81. Il termine di paragone che meglio di tutti fa purtroppo capire come la...