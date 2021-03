BIBLIOTECHE

ROVIGO Le procedure di messa in quarantena, non colpiscono solamente le persone, ma anche oggetti come i libri. Questo, sempre per garantire il massimo della sicurezza a livello di misure sanitarie anti-contagio da Covid-19. Ad attuare questa procedura è il comitato di gestione della biblioteca di Villamarzana, che ha lanciato il servizio di portare nelle case i libri. «Cari lettori, noi non molliamo - si legge nel profilo Facebook della biblioteca - È infatti attivo il servizio di libri a domicilio, per non mettere in pausa la lettura».

LE PROCEDURE

Queste sono le procedure per un corretto utilizzo del servizio offerto alle famiglie. I libri, in precedenza sanificati, vengono imbustati in un sacchetto trasparente, con all'interno i fogli informativi per i lettori. I libri restituiti verranno disinfettanti e lasciati in quarantena per sette giorni, prima di essere dati di nuovo in prestito. I guanti e i sacchetti usati per le procedure verranno gettati nel secco non riciclabile. Per prenotare dei libri è possibile inviare una mail, nella quale bisogna specificare il titolo e l'autore. L'indirizzo di posta elettronica è il seguente: biblioteca.villamarzana@gmail.com. Un segnale di normalità, attraverso il quale la biblioteca di Villamarzana cerca di restare operativa.

SERVIZIO A RICHIESTA

Per richiedere il servizio è possibile anche contattare la biblioteca comunale di Villamarzana, telefonando al numero 0425.938018 (interno 7), oppure anche scrivere un messaggio sulla sua pagina Facebook. Alla scadenza del prestito, i lettori saranno contattati per concordare le modalità di restituzione. La consegna dei prestiti e ritiri avverrà tramite un volontario incaricato, che seguirà tutte le norme igieniche e di sicurezza. Per chi non fosse ancora iscritto alla biblioteca, potrà farlo in occasione della prima consegna del libro, compilando un apposito modulo. Il prestito ha una durata di un mese. «Ringrazio tutti i volontari che collaborano a questa importante iniziativa - afferma il vicesindaco di Villamarzana Daniele Menon, che ha la delega a Cultura e Istruzione -, mantenendo attiva la nostra biblioteca. Contattando i volontari è possibile richiedete tutti i libri desiderati. Infatti anche Villamarzana fa parte del gruppo Fluxus interbibliotecario polesano, a cui molte biblioteche si sono aggregate per far circolare i loro libri. Sono a disposizione circa tremila volumi di narrativa, saggistica e bibliografie. Ringrazio in modo particolare Elisa, Daniele, Siria, Sofia ed Elena». L'indirizzo mail della piccola biblioteca è ben visibile anche dalle finestre della sede, situata in piazza Mercato, essendo stato scritto sui vetri. La referente comunale è Elisa Raule. La biblioteca resta aperta tutti i giorni, fatta eccezione per sabato e domenica, dalle 9 alle 11 (lunedì anche dalle 17 alle 19.30). Questo l'elenco completo delle altre biblioteche polesane che hanno deciso di aderire all'iniziativa Libri da asporto: Adria e Biblioteca dei Ragazzi, Ariano Polesine, Bergantino, Calto, Badia, Bagnolo di Po, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceregnano, Corbola, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Fratta, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Loreo, Melara, Occhiobello, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Porto Viro e La Bottega di Pinocchio, Rosolina, Salara, San Martino di Venezze, Stienta, Trecenta, Villadose, Villanova Marchesana, Accademia dei Concordi Rovigo e Multispazio Ragazzi, Provincia, Centro Mariano, Seminario Vescovile, Unione Italiana Ciechi.

Marco Scarazzatti

