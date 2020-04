IL SERVIZIO

ROVIGO La Protezione civile in questi giorni è stata instancabilmente operativa. «Sembra passato tanto tempo da quel 4 marzo, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale», ha evidenziato il coordinatore del distretto altopolesano Ro6 della Protezione civile, Paolo Antonini, nel ringraziamento all'impegno dei volontari in un mese che sembra un'eternità, perché ha sconvolto la vita di tutti. E l'ultima fatica delle giacche gialle, come sempre affrontata con ampi sorrisi e grande abnegazione, è stata la consegna delle mascherine casa per casa, da un capo all'altro del Polesine. In qualche caso, come nel capoluogo, supportati anche da altri volontari civili, come i giocatori della Rugby Rovigo e alcuni consiglieri comunali. La Protezione civile provinciale, venerdì santo, ha spiegato in una nota di aver «ultimato la consegna delle mascherine agli abitanti di Rovigo, mascherine prodotte dalla Regione per conto di Grafica Veneta e altre per conto del Dipartimento Nazionale di Protezione civile. Ne sono state consegnate 61mila alle case di riposo del territorio e altre 35mila alla Prefettura che ha fatto da tramite nella distribuzione alle Forze dell'ordine. Attualmente, continua la distribuzione di mascherine in arrivo dalla Regione da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione civile destinate al personale degli enti pubblici e delle aziende pubbliche di servizi. Inoltre i volontari dei gruppi comunali stanno continuando con le operazioni di porta a porta per le consegne a domicilio alle famiglie bisognose e di supporto alla Polizia locale per monitorare il territorio».

TABLET AGLI STUDENTI

Non solo mascherine, ma anche i tablet per gli studenti, perché la Protezione civile, come già fatto anche dai carabinieri della Compagnia di Castelmassa, ha dato una mano anche all'Ufficio scolastico regionale nella consegna dei dispositivi informatici acquistati dalle scuole alle famiglie degli alunni che non avevano disponibilità per seguire le lezioni online. In qualche caso, come a Taglio di Po, i volontari della Protezione civile si stanno occupando anche della consegna dei buoni spesa.

SANIFICAZIONI

Nel frattempo la Provincia rimarca che «in merito all'adozione di misure per il contenimento del Coronavirus, sta coinvolgendo tutti i Comuni del territorio ad aderire a un Progetto di sanificazione esterna di aree di assembramento frequente».

La Protezione civile fa sapere, ringraziando, di aver ricevuto donazioni dal Gruppo Cinofilo polesano, dall'Ordine dei Dottori agronomi e forestali, da tanti privati, nonché un uovo da ben cinque chili con la dedica: Auguriamo una dolce Pasqua a chi in questo periodo sta regalando la sua vita per salvare le nostre, donato da Passione San Bernardo Rescue Italia di Crespino. L'Ordine dei Medici, invece, attraverso il suo presidente Francesco Noce, ha consegnato al sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo, 1.400 mascherine, che saranno distribuite insieme ai buoni spesa.

PROTEZIONE

La Protezione civile di Occhiobello, da parte sua, si è occupata anche di consegnare alle amministrazioni comunali di Occhiobello e Stienta le mascherine lavabili, destinate a carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e dipendenti comunali, messe a disposizione dalla Sartoria Montagnana 1948 di Stienta.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA