IL RAPPORTO

ROVIGO Altri tre passi avanti della qualità della vita a Rovigo, che nella classifica del Sole 24 Ore si piazza quest'anno al 61esimo posto, migliorando il 64esimo posto dello scorso anno, ma soprattutto il 70esimo del 2019, pur restando nella seconda metà della graduatoria delle 107 province italiane. Nonostante il miglioramento, Rovigo resta comunque di gran lunga la cenerentola del Veneto, visto che la penultima a livello regionale è Padova, che si piazza al 33esimo posto. Verona e Treviso sono invece nella top ten, rispettivamente ottava, seppur in calo, e decima, con 19 posizioni recuperate. Venezia è 16esima, Belluno 18esima, con un gran balzo in avanti visto che l'anno scorso era 46esima, infine Vicenza 28esima.

Nella 32esima indagine realizzata dal Sole 24 Ore, che analizza 90 indicatori, molti aggiornati all'anno in corso, il podio vede nell'ordine Trieste, Milano e Trento, mentre in coda si trovano Trapani, Foggia e, ultima, Crotone.

PRIMATI E MAGLIE NERE

Il Polesine, in questa classifica, articolata in sei aree tematiche, brilla soprattutto sul fronte del solare, visto che nella sottoclassifica dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, con una produzione lorda di 1.634,4 Kwh pro capite si guadagna il terzo posto a livello nazionale. Il peggior risultato, invece, e non è rassicurante, arriva sul fronte delle imprese cessate che la vede, con una mortalità pari al 3,7% addirittura nella posizione numero 105 su 107. Ma il sole è croce e delizia della nostra provincia, visto che nelle classifiche relative agli indicatori climatici si piazza 73esima per soleggiamento, con 6,9 ore di sole al giorno, ma soprattutto 104esima per ondate di calore, con 78 giorni annui con temperatura percepita maggiore o uguale ai 30 gradi. Senza contare la nebbia, che pure non è da primato, visto vale il 104esimo posto, con Alessandria, Lodi e Pavia che si prendono il podio.

A livello di macrocategorie, invece, il risultato più lusinghiero arriva sul fronte Giustizia e sicurezza, che vede Rovigo scalare ben nove posizioni e piazzarsi al decimo posto. In particolare, le estorsioni, sono 5,6 ogni mille abitanti rispetto alla media nazionale di 13,8, terzo posto in classifica, i delitti informatici sono 12,8 per mille abitanti rispetto alla media di 31,1, nono posto in Italia, i furti di auto 13,7 ogni 100mila abitanti rispetto alla media nazionale di 70,2, 12esima posizione, e i reati di droga sono 35,6 ogni 100mila abitanti rispetto alla media di 53,9, e valgono il 19simo posto. Male invece i furti in abitazione, 228,8 ogni 100mila abitanti rispetto alla media nazionale di 174,4, con una non confortante 81esima posizione. A livello complessivo l'indice di criminalità vede Rovigo al 31esimo posto.

INCIDENTI E LITI

Esattamente in media, con il 52esimo posto la mortalità per incidenti stradali, così come, sostanzialmente, l'indice di litigiosità, rapporto fra cause e numero di abitanti, 50esima posizione. Rovigo si piazza poi 44esima nella classifica Ricchezza e consumi, 34esima nella sottocategoria della spesa delle famiglie per beni durevoli, con 2.688 euro l'anno, che pure erano 3.013 un anno fa, con retribuzioni medie annue dei dipendenti un po' sopra la media, 19.876 euro rispetto a 19.523, 50esimo posto, ma con pensioni medie di vecchiaia nettamente inferiori, 17.312 euro rispetto a 19.244, che valgono la 93esima posizione. Proprio nella classifica della Demografia e società, Rovigo si piazza 90esima.

TERZA ETÀ E SERVIZI

Male, in particolare, l'indice di dipendenza anziani, 87esima posizione, dato dal rapporto degli over 65 ogni 100 residenti, il 43% rispetto al 38,7% nazionale, ma, soprattutto, la 102esima posizione sui nuovi nati, 5,1 ogni mille abitanti. Per Affari e lavoro, Rovigo arriva 78esima, come l'anno scorso, con dati negativi in particolare sulla demografia di impresa e strutture ricettive, ma con un ottimo decimo posto per startup innovative. Cresce del 5,6 il valore aggiunto pro capite mentre scende del 4,2% il valore medio di vendita degli immobili.

Al 41esimo posto, invece per Ambiente e servizi, con il 30esimpo posto per piste ciclabili, il 43esimo per i Pos attivi, ma il 91esimo per il clima e l'87esimo nella classifica ecosistema urbano. Non esaltante poi il 78esimo posto per Cultura e tempo libero, dove spicca la 15esima posizione per i bar così come la 13esima di spesa dei Comuni per la cultura, ma resta indietro la banda larga, 95esima posizione, la formazione continua 81esimo posto, così come l'indice di sportività, sempre 81esima posizione.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA