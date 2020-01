«Qualche segnale di ripresa c'è: il futuro però è nelle ristrutturazioni»

I COSTRUTTORI

ROVIGO «C'è una leggera ripresa». A dirlo è Paolo Ghiotti, titolare di una delle più conosciute aziende edili locali e presidente dell'Ance Veneto, spiegando che Rovigo potrebbe avere iniziato una ripresa nel settore delle costruzioni, non più incentrate sul nuovo ma sul riutilizzo degli spazi abbandonati e delle riqualificazioni e ristrutturazioni dell'esistente.

«Come è andato questo 2019? La sezione di Rovigo sta ancora cavalcando le problematiche anche delle altre zone venete spiega il numero uno regionale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Stiamo uscendo timidamente da questo periodo atipico, secondo me dovuto all'incapacità di sapere leggere il futuro in anticipo. Per troppo tempo abbiamo costruito con modelli, seppur vincenti, non più adatti a questo periodo. Stanno invecchiando molti edifici, dovevamo prevedere una edilizia che definirei più sartoriale, su misura. Però c'è una leggera ripresa. Il settore immobiliare è tornato a vendere, rispetto ad anni scorsi, anche se i prezzi non sono migliorati, ma qualcosa sta cambiando. Per quanto riguarda l'edilizia, vedo un futuro più roseo, con una maturità che stanno avendo non solo le imprese stesse, ma anche tutto il resto della filiera: parlo di investitori, architetti e progettisti. Si sta procedendo a quella che edilizia di ricostruzione, dove demoliamo e ricostruiamo dove c'era prima usando materiali nuovi».

FABBRICATI TROPPO VECCHI

Il problema che Ghiotti evidenzia è che «le nostre città sono composte prevalentemente da fabbricati energivori che consumano tanto: hanno la necessità di essere rivisti e su questo settore ci sarà molto da fare per il futuro. La nostra bella Italia ha bisogno del bel costruire, in cui si stia più attenti al consumo e alle esigenze della società che sta cambiando». Ad aiutare l'edilizia Ghiotti sostiene sia la politica e le recenti normative: «Sulla questione della riqualificazione da parte della politica c'è stata una particolare sensibilità, con l'introduzione di sostegni come l'Ecobonus ed il Sisma bonus. Questo, secondo le nostre speranze, dovrebbe creare un indotto favorevole, d'altronde l'edilizia è il settore con il moltiplicatore economico più importante».

PATTO CON I COMUNI

A inizio campagna elettorale per l'elezione del nuovo del sindaco, l'Ance e Ghiotti hanno invitato i candidati alla guida di Palazzo Nodari a firmare un patto per il rilancio del settore. Secondo il presidente regionale dell'Associazione le cose con Edoardo Gaffeo stanno andando bene e ha una speranza per un ente molto strategico per il Polesine: «Abbiamo sottoscritto quell'accordo, ma è ovvio che in così poco tempo e difficile raccoglier situazioni positive ed oggettive - riconosce - Sui problemi del settore il sindaco sta andando avanti e rispettando le varie priorità. Rovigo ne aveva tante, ma Gaffeo ha posto attenzione su quelle giuste e qualcosa mi sembra sia stato fatto. Vedo, per esempio, una maggiore attenzione agli appalti pubblici, dove vengono interessate più imprese locali rispetto a qualche anno fa. Il nostro è un campo in cui si semina oggi e si raccoglierà più avanti, ma mi sembra ci siano buoni propositi. Spero però che il Consvipo non chiuda, perché io ci credo molto come procacciatore di interventi e denaro che può dare una mano a tutti i Comuni».

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA