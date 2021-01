L'INIZIATIVA

ROVIGO Quaderno sospeso promossa dalla cartolibreria Eliocopy C'Arte di Rovigo durante tutto il mese di dicembre e conclusa con l'Epifania.

«Un enorme grazie a tutta la cittadinanza - sono le parole di Giancarlo Guarnieri, titolare della cartolibreria Eliocopy C'Arte sul Corso del Popolo di Rovigo . Siamo testimoni di grande solidarietà: anche se il contributo per donare un quaderno era di 70 centesimi simbolici, molte persone hanno sentito di poter fare di più, lasciando cifre maggiori. Sono contento anche che l'iniziativa sia arrivata ai più piccoli: molti genitori hanno reso partecipi di una buona azione di Natale i propri figli, per sensibilizzarli già da bambini».

SOLIDARIETÀ

Ora, tutti i 905 quaderni raccolti grazie all'iniziavita sono stati consegnati ad Aldo Cherubin, il vice presidente dell'associazione Porta Amica della San Vincenzo di Rovigo, che provvederà alla distribuzione sul territorio ai bambini che ne hanno bisogno.

«Si tratta di un grandissimo quantitativo che contribuirà ad aiutare le famiglie in difficoltà con le quali siamo già in contatto», spiega Cherubin, che tutto l'anno si occupa di assistere famiglie di Rovigo in difficoltà anche sul fronte degli alimenti e degli indumenti. L'iniziativa ha preso spunto dall'usanza napoletana del caffè sospeso per la quale chi se lo può permettere lascia un caffè pagato, destinato a uno sconosciuto avventore.

GRANDE RISPOSTA

Non è il primo anno che il negozio Eliocopy propone questa iniziativa solidale, ma stavolta il successo e la riposta dei clienti hanno superato di gran lunga la quantità di quaderni donati gli scorsi anni, anche grazie alla complicità dei social Facebook, Instagram e Whatsapp che hanno permesso di veicolare meglio il messaggio a tutta la popolazione, e probabilmente anche grazie a un'annata particolare come il 2020, durante la quale le opere di solidarietà sono state più sentite.

R.Pau.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA