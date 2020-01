Puxeddu: «Al lavoro per la città Voglio portare a casa i cantanti»

CULTURA

ROVIGO «È arrivato per me il momento di fare qualcosa per la mia città». Così Luigi Puxeddu ha commentato la sua prima nomina a direttore artistico del teatro Sociale. «Ho deciso di partecipare al bando - ha aggiunto - pubblicato lo scorso 15 ottobre, perché ho voglia di mettere tutta la mia esperienza, le mie conoscenze e i miei contatti artistici a disposizione della città dove ho studiato, dove vivo e da cui è iniziata la mia carriera musicale oltre trenta anni fa».

Il concorso, che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane per l'esclusione di sette candidati su nove, tra i quali il direttore artistico uscente Claudio Sartorato, prevedeva come requisiti imprescindibili una laurea, o un titolo equipollente, e un'esperienza almeno triennale di direzione artistica e organizzativa di teatri o di istituzioni artistiche, culturali o di spettacolo. La scelta, che ha visto finalisti in lizza solo Puxeddu e l'ex direttore Stefano Romani, è stata operata da una commissione tecnica presieduta da Massimo Contiero.

Quanti saranno ora gli impegni da conciliare? «Tanti, spero non troppi. Continuerò il lavoro di insegnante nella cattedra di violoncello al conservatorio Venezze. Fino a oggi ho mantenuto inoltre la direzione artistica dell'Associazione musicale Venezze e quella del festival Rovigo Cello city, che ho creato e coordinato con grande soddisfazione. Il 19 gennaio prenderà il via la tradizionale rassegna concertistica dell'Associazione Venezze, un cartellone che ho seguito e preparato nei mesi scorsi. Anche il festival Rovigo Cello city resterà in città, ma per queste due ultime realtà dovrò lasciare la direzione artistica ad altre persone, anche se ancora non so chi saranno. Continuerò a fare il musicista: a Capodanno ho suonato come primo violoncello alla Fenice, dove ricordo di aver vinto il mio primo concorso all'età di 19 anni, prima ancora del diploma. Mi capita spesso di collaborare con teatri prestigiosi, come La Scala di Milano, in Italia e all'estero, oltre che con solisti e direttori di fama mondiale».

Quali saranno i prossimi impegni? «Gennaio è frenetico perché entro il 31 sarà necessario predisporre tutti gli eventi autunnali che dovranno essere inoltrati al ministero. Si tratta quindi di lavorare alla stagione lirica, forse la più bella e prestigiosa del teatro Sociale, uno dei 28 teatri di tradizione in Italia. Ho la ferma intenzione di mantenere viva la consuetudine rodigina, tanto apprezzata dagli appassionati, di presentare sempre alcuni grandi titoli d'opera».

Ci saranno delle novità per il prossimo triennio? «Forse è un po' presto per dare un quadro delle attività future, devo prima entrare nel vivo dell'attività. Il 7 gennaio è stato il mio primo giorno di lavoro al Sociale come direttore artistico. Di certo ho già avuto modo di farmi un'idea sulla situazione artistica ed economica del teatro. Per i prossimi mesi vorrei consolidare sempre più la collaborazione con il conservatorio Venezze, perché il nostro territorio ha molti talenti. Tra questi, mi piacerebbe anche invitare alcuni cantanti polesani che sono applauditi in tutto il mondo e forse non si sono mai esibiti nella loro città. Pur apprezzando quanto hanno fatto le persone che mi hanno preceduto in questo incarico, ho in mente anche alcune novità, che al momento non so se potranno essere attuate. La certezza è che per il nostro teatro ho intenzione di puntare sempre e comunque sulla qualità di tutte le proposte».

