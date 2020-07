SANITÀ

ROVIGO «Siamo consapevoli che non va bene aspettare anche 10 giorni per un prelievo del sangue, ma in questo momento la priorità è quella della sicurezza, di chi viene in ospedale e dell'ospedale stesso, quindi stiamo cercando delle soluzioni, come allungare ulteriormente i tempi di accesso ai punti prelievo, che ora avviene solo su prenotazione e presentandosi all'orario stabilito».

LE SOLUZIONI

A chiarire come il ritorno alla normalità della sanità in tempi ancora non normali non sia un'opera semplice è il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella, che non nasconde le criticità ma spiega come si lavori per risolverle. «Tuttavia sottolinea - allungare l'orario di accesso ai punti prelievo pone un problema dovuto al fatto che per la maggior parte delle analisi del sangue è necessario che il paziente sia a digiuno. Per questo, stiamo valutando se aprire i punti prelievo anche nel pomeriggio per gli esami che non prevedono il digiuno. Questo perché non prevedo che in tempi rapidi si possa tornare al libero accesso ai punti prelievo, perché è innegabile che in quella modalità si producono assembramenti e questo non lo possiamo permettere. Il fatto è che la logistica delle strutture è tarata su attività in tempo di normalità. E ora non lo siamo». Per alcune tipologie di servizi, quindi, servirebbe un ripensamento complessivo, anche strutturale e, ovviamente, non è fattibile in tempi brevi. Tuttavia, spiega Compostella, «in questo momento è partita la ristrutturazione della Piastra ambulatoriale dell'ospedale di Rovigo, stiamo rivedendo il progetto per vedere se ripensare le aree di aspetto».

PROBLEMI AL CUP

Difficoltà anche al Centro unico di prenotazione, il Cup, con gli sportelli fisici ancora chiusi e con «una pressione fortissima al centralino - rimarca il dg dell'Ulss - con una media di 5.500 telefonate in entrata al giorno: abbiamo 22 linee e 30 operatori, ma nonostante questo riceviamo segnalazioni da parte di persone che si lamentano di non riuscire a prendere la linea. Lo sappiamo, è un problema al quale stiamo cercando di dare risposte, già abbiamo aumentato personale e linee, ma il volume è ancora alto. Anche sul sistema di richiamata alle persone che lasciano il proprio numero al risponditore automatico ci sono state segnalazioni. Mediamente ogni giorno vengono effettuate 1.500 telefonate in uscita, dal giorno stesso fino a tre-quattro giorni dopo, ma non è vero che ci siano stati casi di persone non richiamate. È tutto registrato, abbiamo anche effettuato ulteriori verifiche e queste stesse persone risultano essere state richiamate mediamente tre volte e non aver mai risposto al telefono, con le telefonate che comunque continuano».

LA RIAPERTURA

La riapertura degli sportelli è però improcrastinabile: «Da lunedì inizieremo a riaprire gli sportelli nei punti sanità periferici, dove l'afflusso è minore, con gli stessi orari di prima e con libero accesso, anche se con misure in grado di garantire il distanziamento: si formeranno delle code, ma questo è il prezzo da pagare. Stiamo lavorando anche per arrivare, nella settimana che si apre il 20 luglio, a riaprire anche gli sportelli Cup dentro gli ospedali. Richiede più tempo, perché bisogna tenere in considerazione i flussi in ingresso. Per questo a Rovigo e a Trecenta la riapertura degli sportelli avverrà nel pomeriggio, per evitare che si sommi al flusso dei pazienti che accedono in ospedale per altre prestazioni. Ad Adria il problema non si pone, perché gli sportelli sono vicino all'entrata dell'ospedale vecchio, per cui potranno riaprire al mattino. Ci sono anche soluzioni tecnologiche che possono aiutare, come il Cup online, per le prenotazioni dal sito o il FarmaCup, con la possibilità di prenotare le prestazioni in farmacia. Stiamo studiando come implementare il tutto, anche con ulteriori nuovi strumenti che presto presenteremo».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA