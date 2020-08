VIABILITÀ

ROVIGO Supera l'importo di 1,4 milioni il valore dei tre progetti stradali che la Regione cofinanzierà con 762.938 euro, in programma a Bergantino, Loreo e Salara. Gli interventi rientrano nella graduatoria del bando 2020 approvato dalla Giunta regionale per il finanziamento di opere per la mobilità e la sicurezza stradale.

I CANTIERI

A Bergantino, per un valore complessivo di 415mila euro e un cofinanziamento regionale di 228mila, sarà realizzata una nuova rotatoria con la messa in sicurezza della Strada regionale 482 Eridania e la Strada provinciale 25 via Giovecca: il cronoprogramma prevede un tempo di realizzazione di 130 giorni. Sempre in Alto Polesine, anche a Salara con una cifra di poco superiore, pari a 451mila euro di cui 246mila cofinanziati dalla Regione, sarà realizzata una nuova rotatoria tra la Strada regionale 6 e la Strada provinciale 1 con la strada comunale via Bosco Papino e la messa in sicurezza della viabilità interna. Infine a Loreo l'importo di spesa di 598mila euro, con un cofinanziamento dalla Regione di 288mila, servirà a mettere in sicurezza due incroci in via del Mare (Strada provinciale 45) con via Retinella e via Veneto, e a Grimana. «Il formale impegno della spesa nel bilancio regionale - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Elisa De Berti - potrà avvenire a partire da ottobre, previa indicazione del cronoprogramma di esigibilità da parte dell'ente beneficiario. I Comuni potranno quindi procedere con l'approvazione del progetto esecutivo, l'appalto e la realizzazione dei lavori tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, dando soluzione in modo mirato a situazioni di riconosciuta criticità, dando priorità agli interventi nelle situazioni che presentano maggiore sinistrosità, mettendo in sicurezza intersezioni stradali, realizzando rotatorie e soprattutto creando e potenziando percorsi ciclabili e pedonali protetti».

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA