PULIZIA DEI PARCHI

ROVIGO Appuntamento al parco per abbracciare gli alberi. È partita ieri nei parchi Cibotto e Langer l'iniziativa Abbracciamo la natura con cui Legambiente Rovigo dà seguito al progetto Involve patrocinato dal Comune. Un modo per prendersi cura degli spazi verdi della città e un'occasione per mostrare i nessi che ci sono tra crisi sanitaria e crisi ecologica in atto nel rispetto delle norme sanitarie. Una pratica di ambientalismo scientifico che si vuole anche proporre come momento di inclusione grazie alla collaborazione di realtà attente ai temi dell'integrazione convivenza, come l'associazione Bandiera Gialla e la cooperativa Porto Alegre.

MONITORAGGIO DEI LUOGHI

«Un'iniziativa che vuole tenere insieme i temi della convivenza e dell'ambiente - spiega Giulia Bacchiega, presidente di Legambiente Rovigo - Con i monitoraggi vogliamo infatti riportare attenzione su quanto sia importante la tutela degli spazi verdi della nostra città contro la nuova diffusione dell'usa e getta e insieme creare un momento di incontro e inclusione con il coinvolgimento di persone straniere e ragazze e ragazzi di seconda generazione che dopo l'emergenza chiedono di mettersi a servizio della comunità».

FORMAZIONE E INCLUSIONE

Proprio grazie al coinvolgimento dei volontari di Paesi stranieri si produrrà materiale informativo in diverse lingue come strumento di formazione e inclusione, all'interno di un ciclo di attività che si rivolge non solo ai cittadini e alle persone straniere che Legambiente Rovigo ha coinvolto con il progetto Involve, ma anche alle persone che oggi si ritrovano in situazione di difficoltà, come gli ospiti del progetto Dom Casa Solidale.

GLI APPUNTAMENTI

Oggi pomeriggio l'appuntamento è al Parco Maddalena, per poi proseguire domani pomeriggio e la mattina di sabato con i Parchi Pampanini e Le Torri. Si ripartirà poi la settimana successiva con la ciclabile Baden Powell il pomeriggio del 28 luglio, per concludere di nuovo con il Parco Iras e i Giardini Marconi la mattina di giovedì 30 luglio e il pomeriggio di venerdì 31 luglio. Domani, dalle 17 alle 19, al Parco Pampanini prenderanno parte all'iniziativa anche gli assessori Dina Merlo ed Erika Alberghini insieme a diversi consiglieri comunali, in prima linea nella lotta contro chi abbandona rifiuti nei parchi e a favore del rispetto dell'ambiente.

Roberta Merlin

