PORTO VIRO

La pineta di Fornaci ospiterà uno degli eventi promossi da Legambiente nell'ambito dell'edizione 2020 di Puliamo il mondo, edizione italiana di Clean up the world e cioè del più grande appuntamento di volontariato ambientale a livello mondiale. La giornata ecologica si terrà venerdì 25 grazie alla disponibilità rinnovata anche quest'anno dall'associazione Le Dune che gestisce l'area protetta, la collaborazione dell'amministrazione e l'attiva partecipazione dell'Enaip con i suoi ragazzi. Ma l'iniziativa è aperta anche a chiunque voglia dedicare un po' del proprio tempo a sanare le ferite inferte all'ambiente.

«La pandemia ha cambiato le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, di lavorare, spostarci, rapportarci con le persone; ma non la voglia di impegnarci in prima persona per il bene comune - spiegano gli organizzatori -. Ora più che mai è perciò importante rimboccarci le maniche per rinforzare il senso di appartenenza ai nostri territori, per costruire una nuova armonia tra l'ambiente e le persone». Organizzata nel rispetto di tutte le misure anti Covid19, la manifestazione prenderà il via con il ritrovo alle 9.30 all'ingresso del Parco delle Dune di via Cao Marina. I partecipanti verranno registrati e verrà loro consegnato il materiale informativo e quello per effettuare la raccolta dei rifiuti. Alle 9.45 è previsto il saluto da parte delle autorità, alle 10 la consegna di panino e bottiglietta d'acqua per le due classi di studenti dell'Enaip che prenderanno parte alle operazioni e agli altri volontari che si vorranno aggregare, ed infine alle 10.15 inizierà la pulizia che in questa circostanza interesserà il perimetro viario che racchiude la pineta di Fornaci.

Enrico Garbin

