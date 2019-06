Pugni, offese e minacce ai poliziotti in carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIUSTIZIAROVIGO Giovanissimo e già in carcere. Insofferente alla vita da detenuto, al punto da perdere il controllo offendendo e picchiando due agenti di polizia penitenziaria e ottenendo così una nuova condanna. Ieri il 22enne lombardo Sebastiano Aghemio, nato in Polonia, formalmente residente a Milano e tuttora in carcere, è stato condannato dal giudice Raffaele Belvederi a otto mesi, già comprensiva della riduzione di un terzo del rito abbreviato, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Tutto risale all'11 maggio quando il...